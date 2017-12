Un vero e proprio spettacolo quello offerto dal Coro Renata Tebaldi all’Ospedale dei Bambini.

Sotto la direzione del Maestro Sebastiano Rolli il gruppo di coristi ha eseguito le più famose canzoni natalizie coinvolgendo ogni piano della struttura pediatrica in una esibizione itinerante che ha affascinato innanzitutto i bambini che si affacciavano dalle vetrate interne per vedere ma anche il personale e le persone in attesa. I brani musicali stata accompagnata dalla lettura di poesie per concludersi davanti al presepe con la benedizione di Padre Davide.

E’ il terzo anno che il Coro Renata Tebaldi porta la musica all’interno dell’ospedale pediatrico di Parma perché, come sottolinea il Maestro Rolli, “è un nostro obiettivo farla arrivare ovunque dove ce ne sia bisogno”. L’iniziativa è stata promossa e organizzata dalla Scuola in Ospedale coordinata da Teresa Bacchi con le insegnanti Marzia Fusi e Stefania Re che è anche presidente dell’associazione culturale del Coro Renata Tebaldi.