“I rifiuti di Roma a Parma non devono venire. Il nostro è un territorio di produzioni di eccellenza da salvaguardare: non può sopportare quantità abnormi di spazzatura che la capitale per sua inefficienza non riesce a smaltire”. Queste le parole con le quali il Vice Presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ed esponente della Lega nord, Fabio Rainieri, ha espresso opinione nettamente contraria all’idea che i rifiuti del Lazio e principalmente di Roma siano smaltiti nel termovalorizzatore di Parma.

“Se non sbaglio c’è qualcuno in città, come i seguaci del primo cittadino Pizzarotti, che per spiegare che non si è riusciti a non far attivare l’inceneritore si vantano che però lo stanno affamando – ha quindi proseguito il Consigliere regionale leghista – La cosa non è ovviamente vera, come tante altre che raccontano i pizzarottiani, anche perché adesso raccogliamo anche i rifiuti di Reggio Emilia senza avere nemmeno i vantaggi in termini di bollette basse che i nostri vicini avevano quando smaltivano i nostri. Ma se ci caricheremo anche quelli di Roma l’inceneritore di Ugozzolo andrà a pieno regime e la sua fame sarà completamente placata, dando al gestore Iren grandi vantaggi economici e nessun vantaggio a i parmigiani. Chissà cosa dirà il Sindaco Pizzarotti al riguardo: vorrà essere coerente con l’iniziativa che lo portò a conquistare quella sua carica o non vorrà dare nessuna fastidio a Iren che gli paga tante iniziative in città, compreso il concerto di Fedez a capodanno?”