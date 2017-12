Froneri, Maestri (PD): “Un accordo positivo per i lavoratori. Ringrazio il viceministro Bellanova”

“La difesa della dignità delle persone e delle famiglie coinvolte in questa procedura di ristrutturazione del perimetro aziendale di Froneri era l’obiettivo prioritario di tutti le istituzioni impegnate nella conduzione della difficile vertenza. L’intesa raggiunta tra i sindacati e l’azienda nell’ambito del tavolo di salvaguardia occupazionale istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economica è positiva perché, pur confermando la chiusura dello stabilimento produttivo di Parma, crea le condizioni per accompagnare i lavoratori coinvolti in un percorso di ricollocamento che consentirà loro, auspicabilmente in un lasso di tempo breve, di tornare al lavoro. La determinazione con cui i lavoratori e le organizzazioni sindacali hanno condotto la vertenza, sostenuti dalla fattiva vicinanza dei cittadini di Parma e non solo, ha consentito di raggiungere un risultato importante e certamente non scontato fino a poche settimane fa”.

“Voglio in particolare ringraziare il Vice Ministro Teresa Bellanova che, in prima persona, ha condotto il tavolo ministeriale” – ha concluso Patrizia Maestri, componente della Commissione Lavoro della Camera – “Certo rimane il forte rammarico per la cessazione dell’attività di un sito produttivo che è stato tra i simboli dell’industria alimentare di Parma, ma credo che anche per questo potranno presto crearsi nuove opportunità di reindustrializzazione dello stabilimento”.