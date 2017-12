Concerto di Capodanno nell’Oratorio dell’Assunta con il Coro Armonie dei Colli a Sala Baganza

Il tradizionale Concerto di Capodanno a Sala Baganza, lunedì primo gennaio alle 17.30 nell’Oratorio della Rocca Sanvitale, darà il benvenuto al 2018 con il Coro Armonie dei Colli.

La formazione, nata dall’unione delle realtà corali di Sala Baganza e San Michele Tiorre per volontà dei maestri Paolo Mora e Tania Bussi, vanta un vasto repertorio, che spazia dalla musica sacra classica all’opera lirica, senza tralasciare il canto popolare parmigiano.

Il nuovo anno verrà accolto in particolare con arie delle opere di Giuseppe Verdi, il valzer “Je veux vivre” dal Romeo et Juliette di Gounod, per passare alle note swing di Gershwin.

Un augurio in musica brillante, travolgente e gratuito da non perdere, organizzato da Comune di Sala Baganza e IAT con la preziosa sponsorizzazione dell’Hotel Cortaccia Sanvitale.