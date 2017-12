Sicurezza e concerto Fedez, Fabio Rainieri (Lega): “Pizzarotti tranquillo, i parmigiani no”

“A passare le festività natalizie tranquillo sarà il Sindaco Pizzarotti ma non purtroppo tanti altri parmigiani, visto che cronache cittadine raccontano di ladri e rapinatori molto attivi durante questi giorni di festa e l’assurda organizzazione del concerto di Fedez a capodanno”. Questo il commento del Vice Presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ed esponente della Lega Nord, Fabio Rainieri riguardo ai diversi reati contro il patrimonio commessi a Parma durante i giorni delle festività natalizie appena trascorsi.

“La critica situazione della sicurezza a Parma non è solo frutto del disinteresse da parte del Governo PD più cespugli verso questo territorio, come confermano gli ultimi dati sul sottodimensionamento degli organici della forze dell’ordine in Emilia-Romagna che vedono proprio da noi le carenze più gravi, ma anche dell’amministrazione pizzarottiana comunque vicinissima allo stesso esecutivo renziano – ha proseguito il Consigliere regionale leghista – Di riprove che Pizzarotti e i suoi la sicurezza l’hanno in nota solo a parole ne abbiamo diverse: chiedono solo ora rinforzi per le forze dell’ordine ad un Governo in scadenza; non vogliono l’esercito nei quartieri più a rischio per rinforzarvi la sicurezza mentre quella stessa misura si rivela ancora oggi efficace e richiesta non solo da sindaci leghisti ma dichiaratamente di sinistra, vedasi Milano e Ferrara come ultimi esempi; la polizia municipale non aiuta le forze dell’ordine perché non è attiva nelle ore più sensibili per la criminalità (è anni che si parla di fargli svolgere il turno notturno ma alle parole non seguono mai i fatti), frequenta troppo poco gli spazi aperti, anche la sede distaccata a San Leonardo è una presa in giro perché chiude alle 19 e gli agenti stanno dietro una scrivania invece che per le strade e, inoltre, ha meno strumenti rispetto al passato visto che l’amministrazione pizzarottiana ha voluto risparmiare fin su questi. Infine, in questi giorni ne combinano un’altra con il concerto di Fedez a capodanno che non ha solo costi esagerati ma può creare enormi problemi di sicurezza pubblica. Ha infatti pensato Pizzarotti a come si potranno gestire tutti quei fan che rimarranno fuori da Piazza Garibaldi riservata a soli 7.800?.

Nella malaugurata ipotesi che succederà qualcosa il sindaco scaricherà come fa di solito tutta la colpa sulle forze dell’ordine o si vorrà assumere la responsabilità di avere organizzato un evento pericoloso in una città che, tolto lo stadio non disponibile, non ha luoghi adeguati per quel tipo di evento? ”.