Croce Rossa di Parma: raccolti 4.500 euro per le attrezzature di rianimazione per l’automedica

Una bella iniziativa di solidarietà, che ha riscosso un successo straordinario, oltre ogni aspettativa.

Fino al 24 dicembre tutti i clienti del Centro Commerciale Eurosia hanno potuto approfittare di uno speciale servizio di confezionamento regali: un modo per risparmiare tempo, per avere già pronti i propri pacchi, senza cimentarsi con carta e fiocchi, ma anche per fare qualcosa di concreto per la città.

Il servizio infatti prevedeva una offerta libera a favore della Croce Rossa Italiana – Comitato di Parma, destinata a contribuire all’acquisto di attrezzature di rianimazione per l’automedica.

La somma raccolta è motivo di grande soddisfazione per il comitato: 4.500 euro in poco più di 15 giorni, un risultato che testimonia la sensibilità e l’attenzione della comunità parmense.

Ricordiamo che c’è ancora un giorno di opportunità per risparmiare e ottenere graditi regali: sabato 30 dicembre a chi esibisce la card Eurosia viene offerta la colazione, caffè + brioche, da consumarsi la domenica mattina. A chi non ha ancora la Card Eurosia e la richiede, in omaggio il welcome bonus da 5€.

Sempre sabato 30 dalle 10.00 alle 13.00 a chi presenta la Card e uno scontrino da 20€, in omaggio lo spumante per brindare al Nuovo Anno.

Ufficio Stampa Croce Rossa Parma