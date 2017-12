Arrestata una banda responsabile di vari furti in appartamento

La Polizia di Parma ha arrestato tre persone di origini albanesi responsabili di furto in abitazioni nella nostra provincia così come in altre del nord Italia. Uno dei tre era già evaso dagli arresti domiciliari a Salsomaggiore.

La banda era a tal punto spavalda che pubblicava sui social delle immagini di manette. Un errore che ha pagato caro.

Nel covo, un appartamento vicino alla Ghiaia, è stata ritrovata refurtiva di furti a Noceto e Roccabianca di novembre.

In questo momento i tre albanesi si trovano in carcere.