Capodanno 2018 con Fedez in piazza Garibaldi: tutte le informazioni utili per i cittadini e per chi partecipa al concerto

Mentre in piazza Garibaldi sono in atto i preparativi in vista dell’atteso concerto gratuito di Capodanno 2017 con il rapper Fedez, il Comune di Parma comunica tutte le misure e le informazioni utili per garantire la riuscita in sicurezza dell’evento e i servizi per agevolare la partecipazione del pubblico, riducendo allo stesso tempo al minimo il disagio per i residenti e per la cittadinanza.

La festa in piazza inizierà alle 22.30 con Giad, alias Luca Giudici, giovane e promettente dj parmigiano. Alle 23.45 il microfono passerà a Fedez, che dopo il countdown e il brindisi della mezzanotte darà vita a un live tra vecchi successi e nuove canzoni. A seguire, fino alle 2.30, spazio ai ritmi di dj Chiamu, ovvero Francesco Chiamulera.

Piazza Garibaldi sarà chiusa dalle 14.00 alle 20.00 di domenica 31 per consentire la bonifica dell’area, disposta dalle Forze dell’Ordine. Alle 20.00 il pubblico potrà accedere all’area del concerto tramite gli accessi da via Cavour e da Piazza della Steccata.

Su via Cavour e via Garibaldi, all’altezza di via Dante Alighieri, saranno posizionati i punti di controllo, presidiati dalle Forze dell’Ordine e dal personale della sicurezza, per evitare che nell’area vengano introdotte lattine, bottiglie, fuochi d’artificio o altri oggetti pericolosi.

Dai punti di controllo e dagli ingressi all’area del concerto sarà possibile il conteggio delle persone che accedono alla piazza, che – come da prescrizione della Commissione di Vigilanza Provinciale – non potranno essere più di 7.815 effettivi.

Per agevolare il pubblico, nei punti di controllo saranno installati dei display che mostreranno in tempo reale quale sia la situazione dell’affluenza e quanti posti siano ancora disponibili. Il sistema di contapersone consente altresì di calcolare il numero di chi abbandona l’area del concerto, permettendo nuovi ingressi.

All’interno dell’area del concerto saranno istituite due punti destinati al pronto soccorso, una pedana riservata alle persone con disabilità e tre zone attrezzate con servizi igienici.

In tutta l’area non sarà consentito introdurre contenitori in vetro e lattine in alluminio, botti e fuochi d’artificio ed altri oggetti che verranno precisati successivamente dalle Forze dell’Ordine.

Le uscite da utilizzare in caso si voglia lasciare la piazza durante il concerto sono i portici nord di via Mazzini e l’apposita corsia su via Cavour. Alla fine del concerto si potranno utilizzare anche le uscite di via Mazzini e via Repubblica.