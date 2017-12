Callori (FI): “Solidarietà a Massari”. Gambarini (FI): “Condanniamo la lettera all’antrace”

Fabio Callori, vice coordinatore Vicario di Forza Italia – Emilia Romagna, interviene a seguito dell’accaduto al Sindaco di Fidenza (leggi): “Esprimo sincera solidarietà al Primo Cittadino di Fidenza Andrea Massari per l’inaccettabile episodio di cui è stato vittima insieme ai suoi collaboratori. Nessuna giustificazione quindi per questo atto anonimo, vile e codardo nei confronti di chi lavora nell’interesse della propria comunità. La politica deve essere dibattito anche duro e serrato ma leale e mai ledere l’individuo; rinnovo quindi pieno appoggio al Sindaco Massari quotidianamente in prima linea accanto ai suoi cittadini .”

Il gruppo consiliare di Forza Italia commenta la notizia dell’arrivo al protocollo del Comune di Fidenza di una lettera contenente polvere bianca: “Quanto accaduto oggi a Fidenza è un gesto da condannare fermamente. Il gruppo consiliare di Forza Italia è vicino ai dipendenti comunali entrati in contatto con la polvere e a tutta l’amministrazione e a tutto il personale del Comune di Fidenza. Siamo certi che le forze dell’ordine faranno presto chiarezza”.