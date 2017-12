A Fidenza il 2018 inizia sulle note del Gospel: il 1° gennaio dagli USA arrivano al Teatro Magnani i “Gospel Times”

Tutto è pronto per celebrare degnamente la fine di questo 2017 ma il giorno dopo, finiti i festeggiamenti e riordinate le case, cosa fare?

Superando il cliché del concerto di classica il Comune di Fidenza insieme alla Cooperativa Fedro di Piacenza propone per il primo gennaio alle 17.30 il concerto del gruppo “Gospel Times”, al Teatro Magnani di Fidenza direttamente da New York.

L’intento del gruppo, capitanato dalla splendida voce di Joyce Youille, vocalist jazz famosissima in tutto il mondo della Black Music, è quello di condividere la musica gospel in un viaggio attraverso sapori e atmosfere dalle mille sfumature che scaturiscono dalle differenti esperienze artistiche dei componenti e dal fondersi di colori vocali dalla coinvolgente personalità.

E così che alcuni brani musicali, come alcuni profumi o sapori, sono capaci di proiettarci indietro nel tempo per farci ricordare e rivivere le emozioni del passato. Un passato che ci porta lontano nelle piantagioni di cotone negli Stati Uniti. Dove il canto accompagnava spesso i neri durante il giorno di lavoro per alleviare la fatica.

Quei canti erano, tutto sommato, una rielaborazione in chiave cristiana della musica rituale africana. Grazie a Thomas A. Dorsey questa musica venne successivamente canonizzata con la creazione di un nuovo genere.

”Gospel Times” nasce proprio per rievocare quelle sensazioni, ricordi e atmosfere lontane, portando sulla scena l’anima di una musica che unisce tradizioni diverse sotto l’egida di un fortissimo sentimento religioso.

I biglietti possono essere acquistati in prevendita al ristorante Villano del Fidenza Village (0524/201007) o direttamente al Teatro Magnani il pomeriggio del concerto.

Il prezzo è di 15 euro in platea e primo anello palchi, 12 euro in galleria, 10 euro in loggione.

Per i bambini fini a 10 anni l’ingresso è gratuito solo accompagnati.