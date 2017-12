La città la cambiano i cittadini: si rinnovano i CCV. L’invito del Comune: candidatevi a consiglieri volontari

Termina con una proposta di cittadinanza attiva il 2017 per Nicoletta Paci, assessora con deleghe alla Partecipazione e ai Rapporti con i Quartieri e le Frazioni, che, negli ultimi giorni dell’anno ha invitato i parmigiani a candidarsi come CCV-Cittadini Consigliere Volontari.

Le elezioni dei nuovi consiglieri di quartiere, che prevedono diversi step operativi, si aprono con la raccolta delle candidature a partire dal prossimo 16 Gennaio, per terminare il 25.

Per proporre la propria candidatura come cittadini consiglieri è necessario compilare un modulo web alla pagina della sezione partecipazione del sito del Comune di Parma (www.comune.parma.it/elezioniccv/autenticazione) da un pc personale o dalle postazioni pubbliche messe a disposizione dal Comune. Presso il Municipio, il Duc, le Biblioteche e i Centri Giovani. Ci si potrà candidare, solo per il quartiere di residenza o nel quartiere dove ha sede l’attività artigianale o commerciale di vicinato in cui si lavora. Comunque per un solo quartiere.

“Invitiamo chi ha compiuto almeno i 16 anni di età, chi è residente a Parma, gli extracomunitari da almeno tre anni, a candidarsi al ruolo di cittadini consiglieri. Sono organismi di consultazione e di partecipazione attiva all’amministrazione della città cui teniamo molto e che saranno rinnovati con elezioni on-line nei primi mesi del 2018. “Chi vive veramente non può non essere cittadino.” Ha scritto Antonio Gramsci. La fine di ogni anno è sempre un momento di bilanci e di progetti. Ecco perché vi proponiamo, ora, di cogliere la proposta per la candidatura a consigliere di quartiere. E’ un ruolo che non implica solo tempo, energie ed idee messe a servizio della propria città e delle persone che la abitano, ma una strada da percorrere per chi vuole far parte di un futuro che viene costruito insieme. I nuovi CCV sosterranno un incarico quinquennale. Crediamo sia un progetto intenso, ma sarà anche entusiasmante far parte di un piano di cittadinanza attiva che raccoglierà direttamente le necessità e i bisogni dei luoghi e delle persone in cui viviamo. Per candidarsi la modalità è semplice, l’impegno da affrontare significherà dimostrare dedizione ed appartenenza a Parma”. Ha detto Nicoletta Paci.

Presentato il sito dedicato, completamente rinnovato, dinamico e in grado di promuovere il contatto diretto tra cittadini e amministrazione, agli inizi di Dicembre, si arriva ora al momento di raccolta delle candidature.

I candidati al ruolo di CCV verranno o sorteggiati dalle liste anagrafiche, o si autocandideranno. I nuovi organismi sul territorio urbano di Parma saranno composti da una folta rappresentanza.

Parma Centro ne eleggerà 21, il Molinetto 19, il Pablo 16, il Golese, L’Oltretorrente, San Pancrazio, Cortile San Martino e San Lazzaro 11, San Leonardo 20, Lubiana 27, Cittadella 25, Montanara 14 e Vigatto 12.

A questo proposito l’assessora Paci ha voluto lanciare un secondo appello.

“I cittadini che verranno sorteggiati riceveranno una lettera di avviso dopo il 10 gennaio. E’ una lettera che vi sceglie e vi invita a partecipare alla gestione politica e amministrativa della vostra città. Non ignoratela, cogliete l’occasione che vi offre e attivatevi per confermare la vostra candidatura”.

Non sarà necessario per i sorteggiati raccogliere firme per la propria candidatura, dal ricevimento della lettera dovranno soltanto confermarla attraverso il sito internet del Comune e rendersi attivi nella ricerca dei voti, indispensabili per essere eletti.

L’autocandidatura dovrà, invece, essere sostenuta da un minimo di 25 elettori residenti nel quartiere per il quale ci si candida ed in possesso dei requisiti prescritti dal regolamento.

L’elenco cartaceo con le firme originali dei sostenitori dell’autocandidato dovrà essere consegnato agli sportelli polifunzionali del Centro Direzionale Unico – DUC e dovrà corrispondere all’elenco degli stessi sostenitori inserito online.