La comicità del teatro dialettale va in scena con la Compagnia di Adorni a Ragazzola

Sabato 6 gennaio alle ore 21.15 appuntamento al Teatro di Ragazzola con la comicità del teatro dialettale portato in scena dalla Compagnia dialettale sissese di Mauro Adorni nella nuova commedia “Na bèla vendicäda”. Gli attori della Compagnia sissese rappresentano con successo testi originali scritti da Mauro Adorni sempre molto apprezzati dal folto pubblico che partecipa alle loro rappresentazioni. La presenza della dialettale sissese al teatro di Ragazzola è diventata una piacevole consuetudine, ogni anno infatti la compagnia di Mauro Adorni viene invitata a presentare la nuova commedia. “Na bèla vendicäda” mette in scena le divertenti vicende di Vargén, interpretato dallo stesso Mauro Adorni, umile aiutante di falegnameria, il cui placido stile di vita è improvvisamente messo in pericolo dalla scomparsa del suo datore di lavoro e dal nuovo matrimonio della vedova Bice, in scena Ida Pedretti.

Il marito di quest’ultima, il medico Medoro interpretato da Giampaolo Govi, infatti convincerà la vedova a liberarsi della falegnameria e di Vargén che si troverà così costretto a lottare per salvare la propria posizione e l’unica fonte di sussistenza. Spassose situazioni sorgeranno in quanto Medoro approfitterà del tuttofare Vargén per far eseguire piccoli lavori in casa di Bice, dove i novelli sposi hanno scelto di abitare. Vargén si manifesterà aiutante piuttosto maldestro, creando a Medoro non pochi inconvenienti dovuti soprattutto ad incomprensioni e diverbi con Dafne, che si presta a fare le pulizie di casa. Medoro ha anche una collaboratrice con compiti da infermiera, Clotilde, che viene a ragguagliarlo sullo stato di salute di alcuni pazienti rimasti senza assistenza durante l’assenza del medico per il viaggio di nozze. In questa affollata casa non mancheranno le situazioni comiche e le battute di spirito. Tra gli attori vedremo sul palcoscenico anche Alessandra Bernardi, Eugenio Martani, Umberto Mezzadri, Anna Rossi e Simona Agnetti. Rammentratrice Gabriella Adorni.

I biglietti di ingresso allo spettacolo si possono prenotare al numero 339.5612798, costo 10 euro.

Per altre informazioni: www.teatrodiragazzola.it .