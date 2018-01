“Parma – Ama  per Amatrice”. Partita all’insegna della solidarietà con il Soragna

Parma non scorda Amatrice. Il Comune, in provincia di Rieti, gravemente colpito dal terremoto nel mese di agosto 2016, farà scendere i suoi atleti sui campi di San Pancrazio per una partita benefica il prossimo 5 Gennaio.

Li affronteranno, sul campo sportivo Francesco Bellè, in un’amichevole, la squadra A.S.D. F.C. Soragna 1921 dalle 17,30.

Sfida calcistica che apre il 2018 dei “Campi Stuard” nel segno della solidarietà.

“L’iniziativa, che ha il contributo e il patrocinio del Comune di Parma,” dice l’assessore allo Sport Marco Bosi “vuole essere un’occasione sportiva di partecipazione e sostegno presso la struttura sportiva rinnovata da recenti e importati lavori di ristrutturazione. Vi invitiamo a partecipare numerosi”.

La realtà quotidiana del comune di Amatrice è ancora fatta di precarietà e disagi. Il Panathlon Club Parma, attivo grazie all’impegno di soci volontari, ha quindi promosso questa sfida calcistica nel segno dell’amicizia. Per tenere alta l’attenzione verso Amatrice, proponendo un’ avvincente sfida sportiva, che evidenzi anche lo spirito di scambio e vicinanza tra Parma e il comune terremotato.