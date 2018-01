La Rocca Sanvitale di Fontanellato fa il tutto esaurito

Si è aperto alla grande il 2018 per la Rocca Sanvitale di Fontanellato, sede del circuito Castelli del Ducato, perché nel pomeriggio del 1 gennaio sono state 338 le persone che hanno visitato il maniero dalle 14.30 alle 17. Il primo gruppo arrivato proveniva da Cannes in Francia, mentre la prima famiglia che ha fatto il biglietto di ingresso giungeva da Venezia. Bene anche il 31 dicembre 2017 con 347 persone in gran parte turisti dal nord Italia.

Sabato 6 gennaio alle 15 il Museo Rocca Sanvitale organizza per le famiglie ed i bambini “Aspettando la Befana, a scuola di magia” una divertente visita guidata con animazione con un dolce saluto finale per un momento di festa insieme.

La prenotazione è obbligatoria: tel. 0521.829055 – rocca@fontanellato.org