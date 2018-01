Affidi e adozioni: festa delle famiglie accoglienti della Pedemontana

Secondo lo scrittore irlandese George Bernard Shaw, formare una famiglia è il miglior servizio sociale che si possa rendere all’umanità. Di sicuro una famiglia con le braccia aperte può essere di grande aiuto ad una comunità, piccola o grande che sia. Non a caso Pedemontana Sociale, l’azienda che si occupa dei Servizi alla Persona nei cinque Comuni dell’Unione (Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo), da anni mette in campo progetti in cui le famiglie ricoprono un ruolo centrale nell’aiutare altre famiglie in difficoltà. Dall’affido, che può essere anche temporaneo, giusto il tempo necessario per “rimettersi in piedi”, al progetto “Una famiglia per una famiglia”, realizzato con il contributo di Fondazione Cariparma per affiancare i bambini o i ragazzi nei compiti scolastici, o le giovani madri nel percorso di genitorialità.

Aiuti su misura, insomma, grazie alle oltre 30 famiglie accoglienti della Pedemontana seguite con attenzione dal Servizio Affido/Adozione coordinato dalla responsabile Sabrina Fornari. Famiglie che nel pomeriggio di giovedì 21 dicembre si sono ritrovate a Collecchio, nello spazio di Casa I Prati per un’AperiFesta pensata tutta per loro da Pedemontana Sociale. Un’occasione per scambiarsi gli auguri di Buone Feste ed esprimere alle famiglie la riconoscenza che meritano per quello che fanno. La serata di ringraziamento è iniziata con lo spettacolo “Fidarsi è bene, affidarsi è meglio”, azione teatrale sul tema dell’accoglienza e dell’affido di, e con, Giulia Canali, ed è proseguita con i discorsi delle autorità e dei rappresentanti dell’Azienda del Welfare.

«Vi ringrazio per il sostegno che date ai bambini che hanno bisogno – ha esordito il presidente dell’Unione Pedemontana Parmense e sindaco di Felino Elisa Leoni –. Un’amministrazione non può che essere felice di investire sui servizi sociali se questi sono i risultati. Quello che fate come famiglie affidatarie è l’atto d’amore più bello che ci sia. Un atto d’amore incondizionato che costruisce una comunità».

«Chi ama un bambino ama il mondo – ha detto l’assessore ai Servizi sociali del Comune di Collecchio Marco Boselli –. Voi siete il nostro successo e come Amministrazione, comunale e pedemontana, saremo sempre al vostro fianco».

«La vostra è un’esperienza da custodire come un gioiello prezioso – ha aggiunto l’assessore ai Servizi Sociali di Sala Baganza Giuliana Saccani –. Prendersi cura delle generazioni future è fondamentale, perché si comincia da lì, dai bambini».

A concludere gli interventi è stato Federico Manfredi, responsabile dell’Area Minori e Famiglie di Pedemontana Sociale: «Ringrazio gli assessori e la presidente, perché non è scontato che gli amministratori credano in quello che facciamo e la ricchezza di una comunità parte da chi la amministra. E ringrazio anche le comunità familiari, che operano sul nostro territorio e che sono una ricchezza, insieme a tutte le famiglie affidatarie e affiancanti. Siamo qua perché in questi anni abbiamo voluto tessere delle relazioni per far crescere una comunità capace di aiutarsi – ha sottolineato Manfredi – con il sostegno dei nostri operatori e dei tutor, persone con esperienza che danno una mano alle famiglie. E non dobbiamo inoltre dimenticare che sono i ragazzi a dirci quello di cui hanno bisogno – ha concluso –, ma occorre saperli ascoltare».

Al termine dei ringraziamenti gli auguri di Buone Feste, con un Apericena organizzato dai ragazzi e dalle ragazze di “Liberi di Volare”, che hanno preparato un ricco e apprezzato buffet.