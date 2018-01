La Befana mette gli scarponi a Sala Baganza con il Trekking

Tre ore e mezza di scarpinata nella meravigliosa tenuta del Ferlaro per ammirare le bellezze del Parco dei Boschi di Carrega. Sabato 6 gennaio, a Sala Baganza, la Befana arriverà con gli scarponi per il Trekking “Mario Dieci”, quest’anno giunto alla sua settima edizione.

Un appuntamento fisso, il Trekking “Mario Dieci”, organizzato dal Gruppo Escursionistico Salese (GES) in collaborazione con Pro Loco, Avis e Parchi del Ducato. Il ritrovo è fissato per le 8.45 alla baita degli Alpini, in via Di Vittorio, dove prenderà il via l’allegra comitiva. E terminata la fatica, tutti con i piedi sotto alla tavola. Si, perché camminare mette fame e a placare l’appetito ci penserà la Pro Loco, con un pranzo che si svolgerà dove tutto ha avuto inizio, sempre nella capannina degli Alpini, anche in caso di maltempo (obbligatoria la prenotazione, fino a esaurimento posti, al numero 347 0589841).

Il GES ricorda ai partecipanti che sono indispensabili scarpe da trekking e un altro paio di calzature di ricambio.