Un vandalo entra al PalaCiti e fa danni agli ambienti e agli estintori

“Nelle notti scorse qualche idiota è entrato al PalaCiti e si è divertito a fare danni e utilizzare gli estintori. Purtroppo non è il primo caso di vandalismo nelle nostre palestre a dimostrazione dell’assenza totale di senso civico e rispetto da parte di alcuni. Ciò che è pubblico viene trattato come se non fosse di nessuno quando invece è di tutti. Per questo credo che le punizioni in questi casi debbano essere molto serie, facendo comprendere a chi le compie la gravità di gesti del genere. Noi sistemeremo tutto nel più breve tempo possibile per ridare alla città uno spazio fondamentale per l’attività sportiva.” Lo rende noto il vicesindaco di Parma Marco Bosi con un post su Facebook.