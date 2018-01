Il Pd Parma: “Grandissima soddisfazione per il finanziamento delle linea ferroviaria Parma-La Spezia. Rivendichiamo il lavoro svolto”

“Apprendiamo con grandissima soddisfazione le novità annunciate dal Ministro Orlando sulla linea ferroviaria Parma-La Spezia” ad affermarlo sono il segretario provinciale del Partito Democratico Nicola Cesari e il segretario cittadino Michele Vanolli.

Sono tre le novità positive da segnalare.

Prima fra tutte il contratto di programma 2017-2021 che assegna 97 milioni di euro per il completamento del raddoppio della linea ferroviaria Parma-La Spezia, con l’integrazione di circa 138 milioni di euro nel 2018 per la realizzazione del raddoppio Parma-Vicofertile che consentirà di migliorare la gestione del traffico, con benefici immediati in termini di regolarità e qualità del servizio offerto.

Sono stati autorizzati, inoltre, investimenti in tecnologie che riguardano interventi di adeguamento e potenziamento dell’infrastruttura sempre sulla linea Parma-La Spezia.

Infine è stata prevista la possibilità di scontistica sulla tratta, con l’applicazione di tariffe scontate denominate ‘Promo’ a traffici aggiuntivi rispetto a quelli esistenti. Rete ferroviaria italiana, nel prossimo febbraio 2018, ha deciso di pubblicare il Catalogo che prevederà il pagamento di tariffe fortemente scontate per gli operatori che sceglieranno di spedire merci su ferro sulla Pontremolese, a partire dall’orario 2018-2019.

Cesari e Vanolli rivendicano con soddisfazione il lavoro svolto in questi anni dal Partito Democratico di Parma, in particolare dal delegato provinciale alla viabilità e infrastrutture Giampaolo Serpagli e dai parlamentari democratici che hanno sempre posto all’attenzione del Governo questa infrastruttura fondamentale per il nostro territorio.​​