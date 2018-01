Il 2018 si apre con la prima domenica ecologica il 14 gennaio: slittano di una settimana le limitazioni al traffico previste dal piano regionale

Slittano a domenica 14 gennaio le limitazioni al traffico previste per domenica 7 gennaio nell’abito delle azioni adottate a livello regionale per ridurre gli inquinanti nell’aria, in base alle istanze previste dal PAIR – Piano Aria Integrato Regionale 2020.

Le limitazioni al traffico per i mezzi inquinanti, entro l’anello delle tangenziali, dalle 8.30 alle 18.30, sono state posticipate a domenica 14 gennaio 2018, in modo da allineare la città ducale a quanto richiesto dalla Regione Emilia – Romagna, che aveva auspicato uno slittamento della data in tutta la Regione alla domenica successiva.