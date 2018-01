I Concerti del Boito: “Intorno a Debussy: il tempo e l’oriente”. 28 appuntamenti in programma

Si snoda attorno alla musica di Claude Debussy, di cui nel 2018 ricorrono i cento anni dalla morte, la quinta edizione de “I Concerti del Boito”, stagione organizzata dal Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma: dal 9 gennaio al 26 giugno si susseguiranno ventotto concerti a ingresso libero, accomunati dal titolo “Intorno a Debussy: il tempo e l’oriente”. Ventitré appuntamenti si terranno a cadenza settimanale, tutti i martedì sera, nell’Auditorium del Carmine, mentre novità di quest’anno saranno quattro appuntamenti realizzati in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Parma – Casa della Musica, che avranno luogo nella Sala dei Concerti di Palazzo Cusani imperniati sul tema “Le Silence de l’Ange: omaggio a Debussy”. Un concerto si terrà inoltre nella chiesa di San Rocco.

I programmi abbracciano un ampio arco della storia della musica, dal barocco al jazz, dando spazio anche all’improvvisazione, tenendo però sempre d’occhio il tema centrale. Gli interpreti saranno i docenti e alcuni tra i migliori allievi del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” ma, in due occasioni, saranno protagonisti gli allievi del Conservatorio di Piacenza e dell’Istituto Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia.

«Claude Debussy è il principio ispiratore e il perno su cui tutti i programmi sono costruiti. – osserva Riccardo Ceni, direttore del “Boito” – Non ci sarà quindi solo musica di Debussy ma anche di altri autori che, per contiguità storica o per temi trattati, sono collegati al compositore francese. Siamo particolarmente grati al Comune di Parma e alla Casa della Musica per la collaborazione che si è instaurata quest’anno su una serie di quattro concerti specifici che si terranno a Palazzo Cusani». «Il repertorio affrontato prevede un’offerta varia: musiche del Settecento di raro ascolto, classicismo, romanticismo e jazz; – spiega Pierluigi Puglisi, responsabile delle Attività di formazione permanente del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma. – Anche gli organici sono i più vari: dai solisti, ai gruppi cameristici fino all’orchestra.

Alcuni concerti saranno accompagnati da voci recitanti, arti-visive, danzatrici: desideriamo inserire, accanto alla musica, altre forme d’arte per fornire una lettura storico-culturale-sociale più approfondita delle varie epoche e stili. Proprio l’omaggio a Debussy, non solo musicista ma personaggio interessato a diversi linguaggi, ci ha sollecitato a seguire questa direzione». Il primo concerto dal titolo “In der Fremde” (In terra straniera) si terrà martedì 9 gennaio alle 20.30, nell’Auditorium del Carmine, e avrà per tema il viaggio: Tania Bussi (soprano) e Milo Martani (pianoforte) interpreteranno musiche di R. Schumann, F. Poulenc, J. Rodrigo e L. Bernstein.

“I Concerti del Boito” sono inseriti nel programma di Attività di formazione permanente del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma. Tutti i concerti iniziano alle 20.30 e sono a ingresso libero e gratuito. Il programma completo si può consultare sul sito: www.conservatorio.pr.it.

Conservatorio di Musica “Arrigo Boito”

Settore Formazione permanente e ricorrente

I Concerti del Boito

“Intorno a Debussy: il tempo e l’oriente”

V Edizione – Anno Accademico 2017/2018

Auditorium del Carmine / Casa della Musica / Chiesa di San Rocco

Ingresso libero

AUDITORIUM DEL CARMINE:

Martedì 9 Gennaio 2018, ore 20.30

In der Fremde (In terra straniera)

Tania Bussi, soprano

Milo Martani, pianoforte

Martedì 16 Gennaio 2018, ore 20.30

Concerto di studenti del

Conservatorio “Nicolini” di Piacenza

Martedì 23 Gennaio 2018, ore 20.30

Intorno a Debussy

Filippo Di Domenico, violoncello

Angela Marra, pianoforte

Martedì 30 Gennaio 2018, ore 20.30

Concerto di studenti

dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “Peri” di Reggio Emilia

Martedì 6 Febbraio 2018, ore 20.30

Incantesimi

Andrea Padova, pianoforte

Martedì 20 Febbraio 2018, ore 20.30

Omaggio a Claude Debussy

Emanuela Degli Esposti, arpa

Anna Mancini, flauto

Leonardo Bartali, viola

Pierpaolo Maurizzi, pianoforte

Mariavittoria Cilei, pianoforte

Studenti del Conservatorio “Boito”

Martedì 27 Febbraio 2018, ore 20.30

Stasera niente trota…

Alberta Stefani, violino

Marco Toscani, viola

Enrico Contini, violoncello

Roberto Panetta, contrabbasso

Roberto Guglielmo, pianoforte

Martedì 6 Marzo 2018, ore 20.30

Musica ed eros

nella musica francese del Novecento

Studenti del Conservatorio “Boito” di Parma

Martedì 13 Marzo 2018, ore 20.30

Encore!

Giampaolo Nuti, pianoforte

Martedì 20 Marzo 2018, ore 20.30

Du côté de chez Debussy

Raffaele D’Aniello, pianoforte

Martedì 27 Marzo 2018, ore 20.30

Nella bellezza del giorno

Roberto Bonati, contrabbasso

Roberto Dani, batteria

Martedì 3 Aprile 2018, ore 20.30

Debussy, affinità

Francesco Melani, pianoforte

Martedì 10 Aprile 2018, ore 20.30

Compositori vicini e lontani a Debussy.

La musica in Francia tra charme ed ironia

Raffaele D’Aniello–Giampaolo Nuti

duo pianistico

Martedì 17 Aprile 2018, ore 20.30

Berio: alcune radici

Pierpaolo Maurizzi, pianoforte

Alberto Miodini, pianoforte

Danilo Grassi e Paolo Nocentini, percussioni

Martedì 24 Aprile 2018, ore 20.30

Da Debussy a Britten

Orchestra del Conservatorio

Alberto Martelli, direttore

Martedì 8 Maggio 2018, ore 20.30

“Attaccato alla vita”

Giulio Giurato, pianoforte

Saverio Mazzoni, attore

Roberto Ravaioli, regista

Martedì 15 Maggio 2018, ore 20.30

In viaggio verso Oriente

Andrea Dembech, pianoforte

Martedì 22 Maggio 2018, ore 20.30

Gate to Darkness – Omaggio a

Lennie Tristano nel 40° della scomparsa

Alberto Tacchini, pianoforte jazz

Martedì 29 Maggio 2018, ore 20.30

La Misatango

Mario Stefano Pietrodarchi, bandoneon

Martin Palmeri, pianoforte

Coro del Conservatorio “Boito”

Piccolo ensemble del coro “Labirinto” di Brescia

Tommaso Ziliani, direttore

Martedì 5 Giugno 2018, ore 20.30

Études

Riccardo Sandiford, pianoforte

Martedì 12 Giugno 2018, ore 20.30

Connessioni. Poesia e atmosfere esotiche

nella musica di Debussy

Adriana Cicogna, mezzosoprano

Leonardo Bartali, viola

Claudia Gori, pianoforte

Giovanni Loi, voce recitante

Martedì 19 Giugno 2018, ore 20.30

Debussy e la sua “tavolozza” sonora

Claudia Rondelli-Pierluigi Puglisi

pianoforte a 4 mani

Martedì 26 Giugno 2018, ore 20.30

France et Espagne: Jeu de Miroirs

Laura Zapatero Carriero, pianoforte

CHIESA DI SAN ROCCO:

Sabato 3 Febbraio 2018, ore 20.30

Musiche dell’area europea del XVIII secolo

Petr Zejfart, flauto

Alessandro Ciccolini, violino

Francesco Baroni, clavicembalo

SALA DEI CONCERTI DELLA CASA DELLA MUSICA:

Le Silence de l’Ange: omaggio a Debussy

Giovedì 22 febbraio 2018, ore 20.30

Debussy e dintorni

Luca Fanfoni, violino

Marino Nicolini, pianoforte

Giovedì 29 Marzo 2018, ore 20.30

Iscrizioni per tastiera

Giorgio Dellarole, fisarmonica

Riccardo Sandiford, pianoforte

Giovedì 26 Aprile 2018, ore 20.30

Le Silence de l’Ange,

omaggio a Monsieur Croche

Roberto Bonati Rogaro Trio

Gabriele Fava, saxofoni

Roberta Baldizzone, pianoforte

Roberto Bonati, contrabbasso e composizione

Giovedì 31 Maggio 2018, ore 20.30

Debussy e Pizzetti: liaisons poetiche e musicali fra Italia e Francia nel primo Novecento

Raffaele Cortesi, pianoforte

Allievi del Conservatorio “Boito”