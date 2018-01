Epifania 2018 in Piazza Ghiaia Mercatino, angolo street food e laboratorio per bambini

La Befana vien di notte… così diceva la famosa flastrocca dedicata alla vecchina che vola nel cielo nella notte fra il 5 e il 6 gennaio a bordo di una scopa per portare in dono i dolciumi ai piccini, ma anche ai più grandi.

In occasione dell’Epifania, Sabato 6 e domenica 7 gennaio, Piazza Ghiaia si animerà con attrazioni promosse da Bi&Bi Eventi in collaborazione con PromoGhiaia. Nel centro di Parma vi sarà in esposizione un mercatino variegato targato Bi&Bi Eventi con bancarelle dedicate all’artigianato artistico, oggettistica varia e flati, una selezione di specialità alimentari come olio, riso, pane, dolci da forno ed altro ancora.

Vi sarà anche un angolo dedicato allo Street Food di qualità con due camioncini per fare spuntini, pranzi e aperitivi: da un lato i visitatori avranno la tipica cucina parmigiana con anolini, torta fritta e salumi del nostro territorio; dall’altro una proposta che arriva dalla bellissima Calabria e che proporrà piatti tipici in versione street: dalla salsiccia rossa alla cipolla di Tropea, dai “pipi e patate” alle “vrasciole”! Infne i più piccoli potranno divertirsi in compagnia di Tata Simo e il suo laboratorio ludico-didattico gratuito: i bambini dai 3 anni in su potranno creare e trasformare oggetti attraverso l’utilizzo di materiali di recupero in allegria e spensieratezza.

DOVE: Piazza GhiaiaParma QANDO: 6 gennaio dalle 17:00 alle 20:00 – 7 gennaio dalle 10:00 alle 19:00

SE C’è BRUTTO? L’evento si svolgerà ugualmente: Piazza Ghiaia dispone di una copertura che ripara in caso di maltempo.

INFO Per informazioni: Bi&Bi Eventi, tel. 0521.313300 info@ilmercatodeglieventi.itwww.ilmercatodeglieventi.it www.facebook.com/biebieventi www.instagram.com/biebieventi/