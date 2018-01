Superenalotto, a Parma con un 5 stella vinti 336.000 euro in una tabaccheria di via Repubblica

Il 2018 inizia con il “botto” in Emilia Romagna, grazie al SuperEnalotto: a Parma centrato un 5 Stella da oltre 336mila euro (con la schedina convalidata nella Tabaccheria di via della Repubblica 38 a), a Ravenna invece la fortuna arriva con un 5 da 13mila euro (giocato nella Tabaccheria Morselli in via Santucci 34). Il Jackpot, nel frattempo, va sempre più su e raggiunge gli 81,6 milioni di euro, il più alto in Europa e l’ottavo nella storia del concorso.

In Emilia Romagna, riferisce Agipronews, il 6 manca dal 22 novembre del 2014, con 40,2 milioni di euro vinti a Sassuolo.