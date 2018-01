Festa della Befana a Fidenza: tutti pronti per il lancio dei paracadutisti e per altre iniziative

L’Epifania tutte le feste le porta via, ma a Fidenza quest’anno è destinata comunque a lasciare un ricordo piacevole in tutti noi. Tutto è pronto infatti per celebrare la giornata della Befana con iniziative che non mancheranno di coinvolgere grandi e piccini con un programma di eventi nel segno della nonnina più amata da tutti noi.

Alle 10 tutti in via Fratelli Cairoli, angolo con via XXIV Maggio, per assistere all’atterraggio delle “Befane Paracadutiste” nell’area verde limitrofa al monumento aereo di Largo degli Aviatori con il loro carico di doni per i bambini. L’iniziativa, proposta e sostenuta nella sua organizzazione dall’Associazione Arma Aeronautica fidentina, in collaborazione con il Team Asd Paracadutisti Folgore di Parma, la Bormioli Rocco di Fidenza, con il concreto contributo del CRAL Bormioli e il network degli esercenti di Fidenza al Centro, permetterà a grandi e piccoli di celebrare l’Epifania in un modo davvero unico!

Unica raccomandazione è guardare bene il cielo sabato mattina perché in caso di condizioni meteo che rendano impossibile il lancio dei paracadutisti, la festa si sposterà in piazza Garibaldi allo stesso orario.

Ma non è finita qui! Dopo una lunga “cavalcata” che ha avuto inizio il 18 novembre scorso, la pista di pattinaggio di piazza Garibaldi, la più grande della provincia, si avvia a chiudere i battenti. C’è giusto il tempo per un’ultima impresa con l’iniziativa “Befane in pista”. Dalle 10 alle 12 gli adulti che si presenteranno vestiti da Befana pattineranno gratis e dalle 15 prenderà il via il grande concorso a premi “Vota la Befana più brutta”. Chi volesse partecipare può farlo iscrivendosi gratuitamente alla cassa. Domenica, ultimo giorno di apertura, la pista osserverà il seguente orario: dalle 10 alle 12.30, dalle 14.30 alle 19 e dalle 20.30 alle 23.