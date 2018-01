Monte Bocco (Parma – Massa Carrara): alpinista bloccato da quasi 24ore riportato incolume a valle dal Soccorso Alpino

Sono state le squadre dei tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico emiliane (stazioni di Parma e Reggio Emilia) e toscane (stazioni di Massa e Carrara-Lunigiana) a trovare e riportare incolume a valle un alpinista cinquantunenne, disperso dal pomeriggio di ieri 5gennaio sulle pendici del Monte Bocco,al confine tra Parma e Massa Carrara.

L’allarme è scattato nel pomeriggio di ieri ma fino alle ore 11.30 circa di oggi la situazione non aveva portato a nessun sviluppo, complice la nebbia e il maltempo. La svolta quando proprio l’uomo, residente in provincia di Parma, è riuscito a ricontattare telefonicamente il Capo stazione del soccorso alpino, che coordinava le operazioni di ricerca, confermando di essere in buone condizioni di salute e bloccato in un canale sulla parete sud del Bocco.

I soccorritori si sono così portati sulla zona seguendo le indicazioni dell’uomo, e in poco tempo lo hanno individuato è accompagnato in sicurezza al Passo del Lagastrello dove era stato allestito il campo base per le ricerche insieme a carabinieri e vigili del fuoco. Arrivato a valle, il cinquantunenne è stato affidato ai sanitari giunti sul posto per un controllo, ma le sue condizioni di salute, nonostante una nottata all’addiaccio, sono buone.