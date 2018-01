Tizzano, ragazza scivola in una scarpata. Recuperata e trasportata in ospedale

I tecnici della stazione monte Orsaro del Soccorso Alpino Parmense sono stati ingaggiati dalla centrale operativa 118 per una ragazza ferita in località Rusino, nel comune di Tizzano Valparma.

La giovane, una trentatreenne residente in provincia di Parma, era con la sorella a passeggiare quando il fango la ha fatta cadere compiendo un volo in una scarpata riportando traumi toracici e facciali. La sorella ha prontamente chiamato i soccorsi che in breve tempo si sono mobilitati; dal Passo del Lagastrello è partita una prima squadra del SAER già impegnata in un altro intervento, mentre un’altra squadra si è mossa dalla Valparma.

Nel contempo si è alzato in volo Elipavullo e sono stati mobilitati i militi della Croce Rossa Italiana e i vigili del fuoco. Arrivati sul posto, i tecnici del soccorso alpino hanno messo in sicurezza la ragazza e hanno aspettato l’arrivo dei sanitari dell’eliambulanza.

Una volta stabilizzata la giovane è stata recuperata e quindi imbarcata sull’elicottero che la ha trasportata all’Ospedale Maggiore di Parma.