I Carabinieri prendono un ladro seriale che fa l’amicone e ripetono: “Bisogna diffidare da sconosciuti che appaiono troppo amichevoli”

I Carabinieri della stazione di Parma centro hanno denunciato un parmigiano 45enne perché ritenuto responsabile di furto con destrezza. In particolare nella giornata del 5 gennaio un uomo 37enne si era recato presso lo sportello Atm Banca Popolare di Lodi di via Mazzini dove prelevava 100 euro riponendoli nella tasca destra del suo giubbotto.

Tornato sulla strada un uomo, dalla corporatura robusta facilmente riconoscibile per i capelli lunghi, una cicatrice sulla guancia e un occhio strabico, gli si avvicinava e parlandogli come se fossero stati grandi amici da sempre comincia a raccontargli di una lite che aveva avuto poco prima.

Nel raccontargli la scena il malintenzionato mimava tutti i movimenti non rinunciando a strattonare e prendere per il bavero la vittima che a questo punto evidentemente scocciato si allontana e va a fare la spesa.

Qui l’amara sorpresa quando dal macellaio cerca i soldi per pagare non trova più il portafoglio e confrontandosi con gli altro presenti scopre che quell’’uomo che poco prima l’aveva fermato era un habitué del furto. Il giorno dopo l’uomo, probabilmente non rassegnatosi, mentre passeggia nota il suo malfattore e quindi chiama i Carabinieri che giunti sul posto identificano l’uomo che effettivamente annovera diversi precedenti per furti.

L’occasione e’ utile per ripetere che bisogna sempre essere diffidenti nei confronti degli sconosciuti che appaiono troppo amichevoli.