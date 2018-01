Due reggiane pregiudicate tentano di fare i regali della Befana a spese dell’Esselunga

I Carabinieri della stazione di Parma Centro hanno denunciato due donne 30enne, residenti nella provincia di Reggio Emilia per furto aggravato. Venerdì scorso le donne sono state bloccate dall’addetto alla sicurezza, all’atto di uscire dall’ipermercato “Esselunga” di via Traversetolo, dopo aver attraversato senza pagare i varchi delle casse self-service con un carrello ben vistoso contenente generi, alimentari, cosmetici e regali per bambini per un valore complessivo di mille euro. Affinche’ le due malintenzionate non possano più tornare a Parma e’ stato avviato il procedimento amministrativo per emissione foglio di via obbligatorio dal nostro Comune.