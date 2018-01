“Improvvisamente Alice” di Giulia Canali va in scena sabato e domenica ad Europa Teatri

Dopo il tutto esaurito dello scorso anno, ritorna lo spettacolo, liberamente ispirato a “Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie” di Lewis Carroll,“Improvvisamente Alice” scritto ed interpretato dalla giovane Giulia Canali in scena ad Europa Teatri sabato 13 e domenica 14 gennaio (ore 21.15), regia in collaborazione con Franca Tragni, luci di Lucia Manghi, musiche di Patrizia Mattioli, appuntamento inserito nell’ambito della sezione ‘Creazioni’ di Materie Prime dedicata alle nuove proposte e ad artisti emergenti.

Una ragazza, Camilla, si ritrova bloccata in una piccola stazione. Sta per affrontare un viaggio o meglio sta mantenendo una promessa fatta al nonno: rifare l’attraversata in treno fino a Capo di Leuca che lui fece molti anni prima della morte della moglie e con quel viaggio la sua vita era cambiata. Aveva, per caso, visto un aquilone nel cielo della fine dell’Italia, in riva al mare. Quella visione si trasformò nel suo nuovo amore che gli ha permesso di girare l’Italia e l’Europa dandogli la possibilità di avere un nuova giovinezza che per via della povertà non era mai riuscito ad avere. Il viaggio di Camilla però si blocca e la noia che è sempre dietro l’angolo, in questi luoghi un po’ di tutti e po’ di nessuno, trasforma improvvisamente il suo viaggio in una serie di eventi che la porteranno ad incontrare personaggi improbabili, che le faranno domande, che le insinueranno dubbi e la metteranno in difficoltà. Personaggi che le ricordano un viaggio o un sogno che le era stato raccontato da una piccola bambina di nome Alice.

“Tutto improvvisamente accade – scrive l’attrice – e ti ritrovi a inseguire un Coniglio Bianco, a parlare del tempo con il Cappellaio Matto, a chiedere informazioni a un Gatto e a scappare da una Regina che taglia teste. Alla ricerca di chi sei”.

Uno spettacolo che Giulia Canali dedica al nonno, Reverberi Giacomino, il più vecchio aquilonista italiano, morto tre anni fa.