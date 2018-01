Inizia l’avventura della nuova scuola Solari. Il Comune di Fidenza: “Un grande investimento dedicato agli ambasciatori del nostro agroalimentare”

Con questa mattina si è aperta una nuova grande pagina per l’istituto Solari di Fidenza. Come promesso, gli studenti hanno potuto accedere regolarmente ai locali della nuova sede di via Croce Rossa. Il Comune di Fidenza, in 30 mesi, ha costruito una scuola che coi suoi 7 milioni di euro rappresenta il più grande investimento sull’istruzione pubblica da almeno 10 anni in provincia di Parma.

La scuola, come conferma anche la Dirigenza, ha operato al meglio e le attività didattiche sin da questo battesimo del fuoco si sono svolte regolarmente.

Anche i lavori esterni sulla viabilità stradale e ciclopedonale, che hanno compreso la realizzazione di un marciapiede di collegamento tra il sottopasso di uso pubblico della stazione ferroviaria e l’ingresso dell’istituto, sono stati portati sostanzialmente a termine in tempi brevissimi: la segnaletica orizzontale sarà completata mercoledì 10 gennaio e l’illuminazione pubblica definitiva sarà a regime nelle prossime settimane. Ai ragazzi, in attesa fuori dai cancelli prima dell’orario di inizio delle lezioni, non è rimasto quindi che entrare e “scoprire” la loro nuova scuola man mano che le classi venivano chiamate all’interno.

LA SCUOLA: “INIZIA UNA STRAORDINARIA AVVENTURA”

“Oggi , con l’inaugurazione della nuova sede dell’Istituto “Solari”, si apre una nuova pagina per i docenti, gli studenti e il personale amministrativo dell’Istituto. Stamattina, alla presenza del Dirigente Scolastico dell’I.S.I.S.S. “Magnaghi-Solari”, prof.ssa Luciana Rabaiotti, della D.S.G.A. sig.ra Carla Cavalli e della referente di sede prof.ssa Fiorenza Orioli, si sono aperte le porte della nuova sede dell’Istituto in Via Croce Rossa n. 3. Gli studenti vi hanno fatto ingresso con entusiasmo, come all’inizio di una nuova avventura, e le lezioni si sono regolarmente svolte nelle nuove aule – evidenzia la Dirigenza scolastica –. Anche per il personale docente e amministrativo è stato come un nuovo inizio, l’avvio di una straordinaria avventura. Nel punto in cui fino a poco tempo fa vi era un appezzamento di terra delimitato da un nastro arancione oggi si erge la nuova sede dell’Istituto “Solari”. Evidente il senso di orgoglio per questo importante obiettivo raggiunto con grande investimento di risorse umane ed economiche, dopo anni di stretta collaborazione tra l’Istituzione scolastica e gli enti territoriali”.

Un nuovo traguardo, prosegue la nota della Dirigenza, “che deve indurre tutti noi alla consapevolezza del patrimonio oggi consegnatoci, che rappresenta una vera eccellenza del territorio, patrimonio di cui diventiamo tutti responsabili e che siamo, fin da ora, tenuti non solo a valorizzare, ma anche a tutelare.La nuova struttura, infatti, offre ampi spazi, numerosi laboratori attrezzati con strumenti tecnologici all’avanguardia e nuovi arredi: dotazioni di gran valore, che permetteranno non solo di realizzare al meglio la complessa e ampia offerta formativa presentata nel PTOF d’Istituto, ma anche di potenziare quel tipo di didattica innovativa ed inclusiva che, da sempre, caratterizza il percorso di studi dell’Istituto. A seguito dell’accorpamento con l’Istituto Magnaghi, la documentazione riguardante la carta dei servizi, il patto di corresponsabilità educativa e il nuovo regolamento d’Istituto è stata, di recente, aggiornata allo scopo di condividere con maggior consapevolezza quei valori, quelle norme e quelle responsabilità che rendono solida e virtuosa l’intera comunità scolastica. Questa nuova aggregazione sta portando l’Istituto Solari verso nuovi percorsi e obiettivi, che puntano non solo sull’eccellenza nell’agroalimentare, ma anche su una formazione di internazionalizzazione professionalizzante sempre più competitiva e preparata alle nuove sfide che il mondo del lavoro oggi richiede. Con la soddisfazione di vivere insieme questo importante e significativo momento storico, nell’iniziare insieme questo cammino ricco di nuove risorse e prospettive, confidiamo altresì sul senso di appartenenza e di collaborazione delle famiglie degli allievi”.

IL COMUNE: “UNA GRANDE EMOZIONE”

“E’ stata una grande emozione stamane vedere gli studenti entrare e prendere possesso per la prima volta della nuova scuola Solari, insieme a tutti i loro docenti. Una scuola moderna, all’avanguardia e accogliente che è dedicata a questi ragazzi che saranno gli ambasciatori della tecnica, della passione e della cultura agroalimentare di Fidenza e del sistema made in Parma. Vale a dire uno dei nostri migliori e più riconosciuti biglietti da visita nel mondo – commenta l’Amministrazione comunale –. E’ con orgoglio che ricordiamo quanto a Fidenza vengano formati i migliori professionisti del settore, che da oggi possono contare su una sede che rilancia la centralità di questa Istituzione fidentina e contribuisce insieme alla sua eccellente offerta formativa a renderla ancora più attrattiva. Dove nel giugno 2014 non esisteva altro che un prato incolto perimetrato da una rete arancione, oggi sorge la scuola più innovativa della provincia, realizzata col sostegno della Fondazione Cariparma e, primo caso in Italia, grazie ai fondi Inail, edificata a tempo di record e seguendo le specifiche e le necessità dei docenti cui abbiamo voluto dare il massimo del comfort e della versatilità. Proprio ai docenti, al personale non docente e alla Dirigente Luciana Rabaiotti va il nostro ringraziamento, per aver permesso con l’inizio del 2018 l’avvio nella nuova sede del Solari e di una pagina stupenda per questa Istituzione di cui Fidenza è fiera. Continueremo con i nostri uffici ad accompagnare questa essenziale fase di start up con lo stesso impegno e la stessa dedizione con cui abbiamo lavorato per garantire il massimo dell’efficienza fin dal primo giorno di scuola”.

IL PRESIDENTE FRITELLI: “LA PROVINCIA E’ GRATA A FIDENZA PER QUESTO INVESTIMENTO”

Per Filippo Fritelli, Presidente della Provincia, “è motivo di grande orgoglio l’avvio di questa scuola nuova di zecca, che lancia almeno due messaggi importanti: il primo è quello di un territorio che investe coi fatti sul nostro settore agroalimentare e sulla sua capacità di guardare al futuro; il secondo messaggio parla di una Pubblica Amministrazione capace di grandi imprese. Questa scuola è stata difesa, voluta e realizzata dal Comune di Fidenza cui tutta la Provincia è grata, per questo investimento che è il più importante sull’edilizia scolastica da un decennio a questa parte. La Provincia ha fatto la sua parte acquistando gli arredi e sviluppando con il Comune un buon lavoro congiunto che ha permesso di rispettare la tabella di marcia di tutti gli adempimenti tecnici e amministrativi necessari per dare avvio a questa bellissima esperienza”.