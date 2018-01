Lega Nord Parma: “Quei simboli politici antifascisti sul cancello della scuola Cocconi-Parmigianino. Pizzarotti ha deposto denuncia?”

Da quasi un mese ai lati del cancello su Piazzale Inzani della scuola Cocconi/Parmigianino è presente un graffito di stampo chiaramente politico di estrema sinistra.

Il Gruppo Consigliare della Lega ha presentato a tal proposito al sindaco e alla Giunta un’interrogazione a prima firma Campari con cui si chiede spiegazione in merito al mancato intervento di rimozione.

“Nei giorni precedenti la manifestazione dei centri sociali del 14 Dicembre in Oltretorrente – dichiara Maurizio Campari – diversi muri sono stati imbrattati ed utilizzati come bacheche abusive per pubblicizzare l’evento. Fra questi c’è anche il cancello della scuola Cocconi/Parmigianino imbrattato con un chiaro simbolo politico di estrema sinistra.

Abbiamo quindi chiesto all’Amministrazione e al delegato al decoro urbano se è stata effettuata una denuncia dei fatti alle Autorità competenti, se vi siano motivi particolari per cui il simbolo non sia stato ancora cancellato e se si ritenga coerente questo tempo rispetto quello di 10 giorni lasciato ai privati cittadini per cancellare (a proprie spese) i graffiti che si possono ritrovare sui muri delle loro case.”

“Riteniamo grave – affermano gli altri membri del gruppo consigliare – che si tolleri un esempio come questo proprio sulla recinzione di una scuola che dovrebbe formare i ragazzi al rispetto del decoro e dei beni altrui. Inoltre è doppiamente allarmante il fatto che si tratti di un simbolo politico evidentemente atto ad “indottrinare” dei ragazzi minorenni”.

Gruppo Consigliare Lega Nord Parma