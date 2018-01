La rassegna culturale “Sabato con l’Autore” si tiene a Busseto tra gennaio e febbraio

L’Amministrazione Comunale di Busseto propone nei mesi di gennaio e di febbraio una serie di quattro incontri dedicati alla presentazione di libri. La rassegna è denominata “Sabato con l’Autore” e comprende quattro pomeriggi, il 13 e il 20 gennaio e il 3 e il 17 febbraio, al Salone Barezzi, con la presentazione dei libri.

La rassegna culturale “Sabato con l’Autore” è organizzata dal Comune, con la collaborazione dell’Associazione Amici di Verdi. “Come Amministrazione – spiega il consigliere comunale Nicolas Brigati – è il primo anno che organizziamo una rassegna culturale che prevede la presentazione di libri. L’obiettivo che ci poniamo è quello di coinvolgere la cittadinanza in eventi di tipo culturale che prevedano anche un dibattito ed un coinvolgimento diretto dei partecipanti”. Nei quattro incontri gli autori dei libri – Donato Ungaro, Daniela Conversi, Sara Rattaro e Guido Conti – saranno intervistati da Luca Galvani e Chiara Corradi, direttore e caporedattrice de ilParmense.net.

“Siamo contenti – hanno dichiarato gli Amici di Verdi – di questa collaborazione con il Comune che ci permette di valorizzare e di far conoscere ulteriormente, con un’iniziativa culturale, le bellezze del Salone Barezzi”. Il primo incontro, che si terrà il prossimo sabato 13 gennaio alle 16.30, vedrà Donato Ungaro presentare il suo ultimo libro “Mio zio Don Camillo Mio nonno Peppone”. Una full immersion nella Bassa Parmense e nei due personaggi che ne hanno segnato la storia e caratterizzato la tradizione: diciotto coinvolgenti racconti in cui la nipote di Don Camillo e il nipote di Peppone torneranno a far vivere le storie del Po, seguendo – in alcuni casi senza volere – l’esempio dei loro antenati. Una ricostruzione moderna e coinvolgente che trasporterà i presenti indietro nel tempo. “Ci auguriamo – conclude Nicolas Brigati – che la cittadinanza partecipi numerosa”.

Gli altri incontri prevedono gli interventi di Daniela Conversi, con il libro “La Luna dei Deisderi”; Sara Rattaro con “Il Cacciatore di Sogni” e infine Guido Conti con “La Profezia di Cittastella”. Tutti gli incontri si terranno alle 16.30 nel Salone Barezzi.