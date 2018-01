Oltretorrente Baseball e Cral Amps per l’Ospedale dei Bambini

Nuovi tiralatte elettrici per supportare le mamme nel percorso post parto e bilance digitali di precisione per il controllo del peso dei neonati e dei pazienti più grandi ricoverati all’Ospedale dei Bambini: queste le tecnologie per agevolare il lavoro del personale in dono da Oltretorrente Baseball e Softball, con il circolo sportivo Cral Amps, che rinnovano così la vicinanza ai bambini ricoverati.

“Con gli strumenti donati arricchiremo la dotazione del reparto – ha sottolineato Patrizia Bertolini, direttore di Pediatria e Oncoematologia – vi porto un sentito ringraziamento in rappresentanza del personale medico che ogni giorno lavora per migliorare la vita dei bambini ricoverati”.

Lotterie e riffe benefiche hanno permesso di raccogliere i fondi necessari all’acquisto delle strumentazioni. “Abbiamo coinvolto nell’organizzazione i componenti del Gruppo e in particolare i ragazzi e le famiglie delle squadre seniores di baseball e softball – ha sottolineato Andrea Paini, presidente Gruppo Oltretorrente Baseball e Softball – che hanno dimostrato un sentito entusiasmo per le iniziative.”

Marco Galli, presidente di Cral Amps, ha salutato l’iniziativa:“Aderiamo da diversi anni al progetto perché crediamo nella beneficenza; è uno degli importanti obiettivi che l’associazione persegue sul territorio. Il connubio solidarietà e sport rappresenta un appuntamento fisso nel periodo successivo al Natale, per contribuire a rendere la struttura all’avanguardia”.