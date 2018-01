Natale in vetrina crociata: votazione concluse. Martedì la preparazione in Camera di Commercio

Come da consuetudine, il giorno di Sant’Ilario le urne del concorso «Natale in Vetrina Crociata» sono rientrate alla base dai negozi partecipanti, cariche di coupon e pronte per il conteggio finale: scomparsi dalle vetrine i lavori, tolte le magliette del Parma Calcio 1913, anche quest’anno l’intenso periodo dedicato al concorso si è concluso.

Dopo tre ore di intenso ma emozionante lavoro e circa 8.000 schede, la giuria ha pronto il responso dei lettori della Gazzetta di Parma, che sarà unito a quelli della giuria ufficiale.

Ultimi preparativi in corso anche per la premiazione aperta a tutti, martedì 16 gennaio alle ore 10.30 alla Camera di Commercio di Parma.