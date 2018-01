Ubriaco non vuole pagare il conto, minaccia la barista

Un disoccupato E.K. (Elvis Krieziu) 35 enne di nazionalità albanese, da tempo residente a Polesine Zibello (Pr), ieri pomeriggio ha decisamente alzato il gomito presentandosi già ubriaco presso un bar(il bar cristal) di quel centro ove ha minacciato la barista e, poi, i carabinieri che sono intervenuti su richiesta telefonica al 112 dei clienti che affollavano il bar e che hanno assistito alla scena.

In particolare l’uomo, con qualche piccolissimo precedente di polizia alle spalle, a causa del suo stato di ubriachezza, si è rifiutato di pagare il conto ed ha iniziato a minacciare ed offendere la banconista strappandole dalle mani il cellulare mentre cercava di chiamare i carabinieri che, nel frattempo, venivano avvisati da altri clienti presenti nel bar.

Sul posto i carabinieri di Zibello hanno, con estrema pazienza, cercato di indurlo alla calma ma il giovane albanese non ha fatto altro che aggravare la situazione, minacciandoli, insultandoli e cercando la colluttazione. I carabinieri, supportati anche dai colleghi della Stazione di San secondo, sono riusciti a bloccare a fatica il giovane accompagnandolo presso gli uffici della stazione di Polesine Zibello ove, dopo le procedure di identificazione e perquisizione, è stato dichiarato in stato di arresto per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e lesioni lievi in quanto un carabiniere ha riportato due giorni di prognosi per leggere escoriazioni alle mani.

Dell’avvenuto arresto ne è stata data comunicazione al Pubblico ministero in turno presso la Procura della Repubblica di Parma e, dopo aver ricevuto le direttive da parte dell’A.G., l’arrestato è stato tradotto presso le camera di sicurezza della Compagnia di Fidenza in attesa del giudizio per direttissima previsto per la mattinata di lunedì prossimo.