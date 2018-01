L’amarezza di Casa: “Se si arrestano spacciatori, questi sono fuori di galera dopo qualche ora; se si chiudono luoghi che creano degrado, questi vengono riaperti”

E’ molto amareggiato l’assessore del Comune di Parma Cristiano Casa per la decisione del Tar che ha consentito all’openshop di via Bixio di riaprire (LEGGI). Scrive su Facebook: “A seguito della sentenza di ieri del TAR, l’openshop potrà riaprire. Sono amareggiato e arrabbiato per questa sentenza. Chiaramente rispetto il parere del Tar, che applica la legge, ma da cittadino prima che da assessore dico che a volte la legge italiana è contro il buon senso. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare per tutelare i commercianti e gli abitanti della zona, che ogni giorno davanti a quell’openshop vivevano degrado, bivacco e denunciavano un disturbo continuo. Ogni santo giorno. Mi immedesimo in loro, che per qualche settimana hanno visto migliorare la situazione, ma che ora con questa sentenza sono costretti a rivivere episodi che nessuno vorrebbe avere davanti alla propria abitazione o al proprio negozio. E allora cosa può fare un’amministrazione per tutelare i suoi cittadini? Se si arrestano spacciatori, questi sono fuori di galera dopo qualche ora; se si chiudono luoghi che creano degrado, questi vengono riaperti. Rabbia e amarezza sono le cose che sento ora. Ma non molliamo: dico solo ai parmigiani di essere con noi in questa battaglia.“