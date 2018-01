Per due settimane a Parma ci sarà la vela itinerante dell’Unione Atei e Agnostici Razionalisti: “Posso scegliere da grande?”

Anche a Parma, come i molte altre città d’Italia, è partita la campagna della UAAR, “Posso scegliere da grande?”.

Per due settimane sarà presente in città un camion vela itinerante, con spostamenti ogni 48 ore, che porta l’immagine di Sara, una bimba di due anni, che ci interroga sulla libertà dei bambini di essere educati allo spirito critico e non indottrinati.

“L’idea è quella di attirare l’attenzione dell’opinione pubblica sul diritto dei più piccini a crescere senza imposizioni, senza dogmi di alcun tipo”, spiegano Alberto Ricchieri, coordinatore di UAAR Parma e Filippo Ziveri, referente per l’iniziativa. “In particolare abbiamo scelto la data di oggi per far partire questo battage in quanto da domani, 16 gennaio, fino al 6 febbraio sono aperte le iscrizioni all’anno scolastico 2018/2019 e i genitori dei piccoli studenti che frequenteranno una prima classe dovranno dunque scegliere se far subire ai propri figli l’insegnamento della religione cattolica oppure offrire loro una educazione laica.

Chi passerà a una classe successiva della stessa scuola può semplicemente comunicare la propria decisione alla segreteria: meglio farlo entro il termine previsto per le iscrizioni, ma è possibile anche nei mesi successivi. Il nostro invito – proseguono Ricchieri e Ziveri – è a scegliere l’ora alternativa, ossia le attività didattiche e formative che i dirigenti scolastici sono obbligati per legge sa garantire, anche per un solo bambino, Riteniamo infatti che un’ora in cui tutti si possano sentire a loro agio senza discriminazioni sia la scelta educativa migliore: non è forse più appropriato che i bambini possano, autonomamente e nel tempo necessario, sviluppare proprie convinzioni invece di essere indottrinati tra le mura scolastiche?”

Quella partita oggi è la seconda fase della campagna “Posso scegliere da grande?” che prende spunto dall’inglese Please Don’t Label Me, lanciata dall’UAAR in novembre in concomitanza con la Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia.