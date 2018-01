Giornata in ricordo di Arturo Toscanini nella sua casa natale a 61 anni dalla morte del Maestro

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Parma – Casa della Musica propone, in occasione del 61° anniversario della morte di Arturo Toscanini, una giornata di ricordo nella Sua Casa natale di borgo Rodolfo Tanzi 13, per ricordarlo e allo stesso tempo compiere una riflessione sulla sua figura ma anche sul ruolo e sulla funzione della musica oggi in Italia.

Il 16 gennaio del 1957 moriva infatti nella sua casa di Riverdale, vicino New York, Arturo Toscanini, colui che ancor oggi è considerato il più grande dei direttori d’orchestra. A 61 anni di distanza, la Sua casa natale sarà ancora una volta il centro ideale di questa giornata.

Momento come sempre particolarmente significativo della giornata sarà alle ore 11.00, alla presenza dell’Assessore alla Cultura del Comune di Parma, Michele Guerra, la deposizione di una corona d’alloro ai piedi del busto del Maestro collocato nel cortile della Casa natale. La cerimonia proseguirà quindi nelle stanze del Museo, dove le Autorità e i rappresentanti delle Istituzioni e delle Associazioni musicali e culturali cittadine, e tutti gli appassionati che vorranno partecipare, si raccoglieranno per un momento di riflessione su questa giornata e sulla figura e l’opera di Arturo Toscanini. A seguire verrà offerta una visita guidata gratuita negli spazi recentemente rinnovati del Museo.

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare la Reception della Casa della Musica allo 0521 031170 o il Museo Casa natale Arturo Toscanini allo 0521 285499.