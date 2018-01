Convegno all’Upi “Industria 4.0 e capitale umano”

”Industria 4.0 e Capitale Umano: Imprenditori e Manager insieme nell’azienda del futuro” è il titolo del convegno, organizzato da Unione Parmense degli Industriali, Federmanager Parma e Università di Parma, che si terrà martedì 30 gennaio alle ore 17 a Palazzo Soragna.

L’evento si propone di unire Imprenditori e Manager con il comune scopo di valorizzare l’azienda attraverso progetti innovativi in grado di cogliere le opportunità legate agli incentivi del Piano Industria 4.0. Il convegno sarà l’occasione per fare il punto sulle nuove competenze manageriali necessarie alle aziende per svolgere con successo il proprio ruolo competitivo, affermando il valore dell’innovazione come base per il futuro dell’intero sistema Paese. Inoltre saranno presentati i contenuti della collaborazione attivata tra Federmanager Parma e SMILE, il Digital Innovation Hub Europeo di Parma costituito da Upi e Università di Parma: l’accordo si prefigge di cogliere le richieste di innovazione delle imprese e indirizzarle verso percorsi virtuosi, grazie all’apporto della ricerca scientifica e alle competenze di manager opportunamente formati da Federmanager sulle nuove tematiche di Industria 4.0.

Il programma del convegno prevede gli indirizzi di saluto di Alberto Figna, presidente dell’Upi, e di Paolo Andrei, rettore dell’Ateneo parmense, e a seguire l’intervento introduttivo di Cesare Azzali, direttore dell’associazione. Subito dopo sarà Mario Gibertoni del Gruppo Studiobase a presentare un inquadramento generale sul tema Industry 4.0 e sui diversi ambiti aziendali che risultano coinvolti dall’applicazione di questa trasformazione. Massimo Bertolini dell’Università di Parma si soffermerà poi sulle opportunità offerte da SMILE e Mario Cardoni, direttore generale di Federmanager, analizzerà come cambiano le competenze manageriali nell’era di Industry 4.0. Le conclusioni del convegno saranno affidate al Presidente nazionale di Federmanager Stefano Cuzzilla.