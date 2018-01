Rainieri (LN): “Perchè sono ripresi gli odori della Laminam? Subito nuovi controlli sulle emissioni”

Il prepotente ritorno dei fastidiosi odori conseguenti alle emissioni di Laminam riscontrato in varie zone di Borgotaro nella settimana tra l’8 e il 14 gennaio è oggetto di una nuova interrogazione sul problema del Vice Presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ed esponente della Lega Nord, Fabio Rainieri.

“Ho chiesto alla Giunta regionale di accelerare l’iter che abbiamo stabilito con l’approvazione lo scorso 21 dicembre di un ordine del giorno specifico per il caso di Borgotaro in Assemblea legislativa perché si attivino controlli maggiori e migliori rispetto a quelli effettuati finora – ha quindi spiegato il Consigliere regionale leghista – Mi hanno infatti riferito di una situazione di odore fastidioso oltre il limite del sopportabile e non solo per le persone più sensibili che accusano disturbi sanitari. A questo punto sarà importante anche sapere perché queste emissioni fastidiose sono riprese in modo così intenso dopo che per un periodo prolungato sono state ridotte. Ho inoltre visto, con non poca sorpresa, che l’AUSL di Parma dichiara che la problematica odorigena non sarebbe legata alle emissioni di Laminam. Comunque stiano le cose ci vuole la volontà da parte delle istituzioni pubbliche, e in primo luogo da parte della Regione Emilia-Romagna di ridurre a livelli minimi sia gli odori sia i rischi per la salute e per l’ambiente”.