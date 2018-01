I Nostri Borghi premiano il “Natale in Vetrina Crociata”: questi i nomi dei vincitori

Si è conclusa con un’allegra premiazione la XV edizione di “Natale in Vetrina Crociata”.

La manifestazione organizzata da “I Nostri Borghi” con il patrocinio del Comune di Parma e che vede il coinvolgimento di Parma Calcio 1913, Ascom Confcommercio, Avis Comunale e Unitalsi ha visto l’adesione di numerose scuole cittadine, associazioni, cooperative di solidarietà e si è conclusa con la premiazione della più bella vetrina addobbata con i colori crociati del Parma, durante il periodo natalizio.

La premiazione, si è svolta nella sala aurea della Camera di Commercio di Parma, con la partecipazione del presidente de “I Nostri Borghi” Fabrizio Pallini, l’assessora ai Servizi Educativi Ines Seletti, Cristina Mazza direttore area organizzativa Ascom e di Daniele Faggiano Direttore sportivo di Parma Calcio 1913 con grande festa, partecipazione e il coro delle voci bianche di Beniamina Carretta.

Per la prima volta a premiare i vincitori l’assessora con deleghe ai Servizi Educativi e alla Scuola Ines Seletti che ha commentato: “Momenti come questo, ricco di energia e della gioia della partecipazione dei bambini, sono bellissimi per chi affronta un mandato sul mondo scolastico. E’ un’iniziativa che avvicina scuola e sport, un risultato che spesso viene sottovalutato o non si ottiene con la stesso entusiasmo”.

Cristina Mazza direttrice di Ascom, che insieme a “I Nostri Borghi”, da 15 anni, promuove l’iniziativa ha sottolineato come “Le vetrine di una città siano il suo biglietto da visita. Coinvolgere bambini oggi, facendo sistema e partendo dal basso, significa sperare che uomini e donne di domani si impegnino per la loro città”.

Fabrizio Pallini Presidente de “I Nostri Borghi” ha visto crescere la partecipazione negli anni di un’iniziativa che ha quattro pilastri: sport, commercio, scuole e sociale. Un’iniziativa attesa ogni anno e per la quale giovani tifosi ed insegnanti si spendono con entusiasmo”.

La premiazione ha toccato molti dei partecipanti e ha offerto buoni acquisto utili a cooperative e istituti scolastici.

Ai primi posti si sono piazzati la Cooperativa I Girasoli per la vittoria artistica, voto popolare per il Bar Crocetta allestito dall’Asilo di Pontetaro, Premio della Poesia al Liceo Bertolucci con il negozio Setti, Premio Speciale per il Bar Mafalda decorato dal Convitto Maria Luigia e Premio Comunità a Villa Santa Maria per la Farmacia Mantovani.