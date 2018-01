Il Sindaco Federico Pizzarotti e l’Assessore Casa hanno visitato l’azienda FORA – Future in Health: “Una realtà innovativa”

Il Sindaco Federico Pizzarotti e l’assessore alle Attività Produttive Cristiano Casa, accompagnati dal Capo di Gabinetto Francesco Cirillo, hanno fatto visita a Fora Spa.

L’azienda nata nel 1974 a Parma è oggi leader a livello nazionale per quanto riguarda i servizi di diagnostica mobile, ed offre le più avanzate tecnologie di diagnostica per immagini.

Il Presidente Carlo Quinto Degano, il Vice Presidente e il Management aziendale ha accolto il Sindaco e illustrato le potenzialità e le strategie di Fora Spa. “E’ stato un piacere per tutti noi aver accolto la visita del Sindaco Pizzarotti, dell’Assessore Casa e del dott. Cirillo, alla nostra sede allo SPIP. Tenevamo a far conoscere, a chi rappresenta Parma, cosa facciamo, in collaborazione con Ospedali pubblici e privati in ogni regione d’Italia, nei settori delle Radiologie, delle Radioterapie, delle Medicine Nucleari, delle Radiofarmacie e dei Laboratori Analisi. Se potremo essere utili anche nella nostra città e provincia, ne saremo orgogliosi”.

«E’ sempre tanta la soddisfazione nel vedere come le aziende del nostro territorio sappiamo crescere ed innovarsi e rappresentare realtà importanti per Parma e per il Paese.” Ha commentato Federico Pizzarotti. “In particolare, Fora dimostra di essere in grado di offrire prestazioni in ambito sanitario a livelli molto elevati e quindi di operare in un ambito che tutela la salute e la prevenzione anche dei nostri cittadini”.