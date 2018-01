Romanini (PD): “Un milione di euro per i comuni della nostra montagna”

“Un risultato importante e non scontato che premia gli sforzi compiuti negli ultimi mesi e la tenacia con cui gli amministratori locali hanno insistito nel chiedere le risorse ingiustamente sottratte ai loro territori. Non nascondo la soddisfazione di essere riuscito a portare a Roma la voce della nostra montagna e aver così ottenuto un contributo importante che consentirà ai Comuni di Albareto, Berceto, Bardi e Borgo Val di Taro di far fronte alle minori entrate per Imu e Tasi conseguenti ad alcune disposizioni di legge, tra le quali la principale, quella che ha introdotto agevolazioni fiscali sulle abitazioni per i cittadini italiani residenti all’estero e pensionati nei rispettivi Paesi di residenza”.

Queste le parole del deputato Giuseppe Romanini, da mesi impegnato a fianco dei sindaci per ottenere il ristoro integrale delle risorse mancanti.

“Emblematico era il caso del Comune di Bardi che con 2185 abitanti, di cui 1517 residenti all’estero, aveva ottenuto dallo Stato un ristoro di appena 11.400 euro a fronte dei minori entrate per oltre 120.000 euro all’anno. Per questo nel giugno scorso, con un’interpellanza urgente, avevo sottoposto la questione al Governo che, rispondendo alla Camera, mi aveva assicurato un impegno concreto per il reperimento delle risorse necessarie ad assicurare il completo ristoro delle minori entrate ai Comuni”.

“Lo scorso 12 gennaio il Ministero dell’Economia, con un proprio decreto pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale, riconoscendo la necessità di rettificare gli importi erogati ai Comuni ha disposto lo stanziamento di oltre 6,2 milioni di euro per correggere i valori utilizzati per il riparto del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2017. Di questi, oltre un milione di euro è stato assegnato alla nostra Provincia”.

Di seguito il dettaglio dei contributi:

Albareto € 92.471,61

Bardi € 197.550,00

Berceto € 464.208,00

Borgo Val di Taro € 249.012,38