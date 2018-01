Tanti bambini, mamme e papà per gli OpenDay dei Nidi di Parma

L’assessora ad Educazione e Inclusione del Comune di Parma, Ines Seletti insieme a Lisa Bertolini, responsabile S.O. Nidi d’Infanzia e Francesca Gavazzoli Direttore di ParmaInfanzia hanno partecipato al primo Open Day tra gli asili nido di Parma. Proposta che arriva direttamente dalle strutture, appena dopo l’apertura del bando per le iscrizioni alle scuole d’infanzia comunali, statali e ai servizi sperimentali 0/6.

“Insieme a tutte le educatrici, le insegnanti e gli operatori dei plessi dedicati ai più piccoli è l’occasione per mostrare e mettere in luce le diverse possibilità delle strutture che le famiglie possono scegliere per i loro bambini. Si tratta di un momento in cui vengono messi in luce i servizi oltre che gli spazi fisici, le attività che quotidianamente coinvolgono i bambini durante la loro permanenza nelle strutture”. Ha spiegato Lisa Bertolini.

Video, collage di fotografie, laboratori di parole e manipolazione hanno coinvolto piccoli ospiti e genitori in un percorso di conoscenza e scambio con i nidi e i loro servizi.

“C’è stata un’ampia partecipazione a questa mattina che ha aperto le porte delle scuole per l’infanzia. E’ un’occasione importante per i genitori per poter valutare con calma l’attività degli operatori, il loro approccio con i bambini e i percorsi educativi”. Ha detto l’assessora Seletti che in particolare ha voluto visitare il Nido di Via Aristotele, il Mappamondo gestito direttamente dal Comune di Parma, dove è attiva una sezione Nido-scuola, dedicata cioè a tutto il percorso dei bambini dagli 0 ai 6 anni e “I Girasoli” a gestione società partecipata gestita dalla Cooperativa Pro.Ges.

“L’atmosfera all’interno dei Nidi è stata davvero bella” ha commentato ancora l’assessora Seletti “Genitori, ma anche mamme ancora in attesa, e fratelli più grandi che hanno accudito i fratelli minori in modo che i genitori potessero seguire le indicazioni delle educatrici. I prossimi open day si terranno il 24 e 25 gennaio dalle 16.30 alle 18 per i nidi a gestione diretta e il 30 e 31 per quelli gestiti da Parmainfanzia. Tutte le date sono elencate nel bando d’iscrizione”.