In un controllo antidroga i Carabinieri scoprono un 35enne con materiale pedopornografico nel cellulare. Arrestato

I Carabinieri della Stazione di Parma Centro, nell’ambito di un ordinario servizio finalizzato al controllo di cittadini extracomunitari dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato un cittadino nigeriano 35enne, senza fissa dimora che transitava a piedi in via Palermo, angolo via Trento. L’uomo, accortosi di essere stato individuato per un controllo, accelerava il passo così invogliando i Carabinieri a bloccarlo. Quindi si dava alla fuga. Dopo una ferma e violenta resistenza è stato bloccato in via Rastelli.

Nelle fasi concitate del suo fermo l’extracomunitario cercava di disfarsi di un telefono cellulare gettandolo a terra. I militari, sospettando che il cellulare fosse provento di furto, decidevano di visionare il contenuto del telefono. Qui l’amara sorpresa. Infatti tra i video ve n’era uno che conteneva inequivocabili immagini pedopornografiche, inviategli mediante whatsapp da un altro connazionale molto più giovane (20enne), residente a Parma, richiedente asilo. Quest’ultimo è stato deferito in stato di libertà per cessione e detenzione di video pedopornografici.

L’uomo è stato quindi arrestato per resistenza e detenzione di materiale pornografico minorile e tradotto presso queste camere di sicurezza in attesa rito per direttissima. I cellulari sono stati sequestrati per consentire ora di comprendere da dove e chi abbia realizzato quelle tremende immagini.