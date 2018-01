Alinovi: “Gli strascichi giudiziari dell’alluvione mi lasciano con una legittima preoccupazione. Abbiamo fatto tutto quello che era umanamente possibile. Io sto con Federico”

L’assessore Michele Alinovi prende posizione sulla chiusura delle indagini sull’alluvione 2014 che coinvolge il sindaco Pizzarotti. “In questi anni ho condiviso con Federico Pizzarotti un’esperienza politica, amministrativa ed umana entusiasmante anche se a volte dolorosa” scrive Alinovi su Facebook. “Anche in quel maledetto 13 ottobre del 2014 siamo stati fianco a fianco nel fronteggiare la terribile alluvione che ha colpito il nostro territorio. Una prova dura, densa di responsabilità, che solo chi ha vissuto esperienze simili in prima persona ed in ruoli analoghi può comprenderne il peso e la gravità.

Oggi gli strascichi giudiziari di quegli accadimenti mi lasciano ovviamente l’amaro in bocca e una legittima preoccupazione, nella coscienza che da parte nostra si sia fatto tutto ciò che era umanamente possibile, convinto che ne usciremo a testa alta.

Voglio poi ringraziare tutti i cittadini e tutti i gruppi politici che hanno espresso solidarietà al nostro Sindaco o che hanno comunque tenuto un atteggiamento istituzionalmente corretto e garantista, evitando lo squallido giochino dell’altra politica, quella forcaiola che fa i processi in piazza e non nelle aule dei tribunali, quella che attinge al livore e alla pancia del tutti in galera.

Io sto al fianco di Federico perché credo nel lavoro che abbiamo fatto insieme, perché credo nella giustizia, nella cosa pubblica e nelle istituzioni e ci metto la faccia insieme a lui.”