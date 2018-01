Il Rally Circuit Varano apre la stagione 2018

Si disputerà il prossimo fine settimana 27 e 28 gennaio 2018 il RALLY CIRCUIT DI VARANO.

La competizione rallistica in programma all’autodromo parmense “Riccardo Paletti” darà il via alla stagione rallistica 2018 in Italia ed aprirà anche la serie dei Rallies in Circuito.

La macchina organizzativa è da tempo all’opera e le iscrizioni si chiuderanno mercoledì 24 gennaio 2018.

Nomi altisonanti, tra i primi iscritti: quali il campione tricolore asfalto Luca Pedersoli su Citroen C4 WRC, quindi l’esperto novarese Franco Uzzeni, l’inossidabile varesino Giacomo Ogliari e lo svizzero Federico Della Casa, tutti con le Ford Fiesta WRC.

La gara organizzata dalla P.S.A. di Paolo Fortunati si articolerà in due tappe: sabato 27 e domenica 28gennaio. Sono 5 le prove speciali in programma: una sabato pomeriggio e 4 domenica, per 57 km su 59,45 complessivi .

La gara prenderà il via sabato alle 18,01 e subito dopo la prima prova, alle ore 18,15 di km.6,50. Le vetture andranno quindi in parco chiuso per la sosta notturna e poi riprendere il giorno dopo. Domenica il via alle 9,31 con la seconda prova di km.9,95. Alle 11,24 la terza prova (la più lunga) di km. 15,30 che chiuderà la mattinata.

Dopo breve pausa pranzo si riprenderà con la quarta speciale di km. 15,15 alle 13,20. Seguirà poi alle ore 15,15 la prova conclusiva di km.10,10.

Il sipario della manifestazione si alzerà con le fasi iniziali sabato 27 gennaio con la consegna dei road Book e le Verifiche Sportive dalle ore 9.00 alle 12,00 seguite dalle Verifiche tecniche dalle 9,30 alle 12,30 presso l’Autodromo Riccardo Paletti a Varano de’ Melegari (PR), dove saranno ubicate Direzione Gara, Servizio Cronometraggio e Sala Stampa.

Sempre sabato dalle ore 12,00 alle ore 14:00 è in programma lo Shakedown, il test con le vetture da gara. Nel pomeriggio dalle 14:00 alle 17:00 sono previste le Ricognizioni Autorizzate.

Cerimonia di Partenza sabato sera alle ore 18 al piazzale dello Castello di Varano de Melegari, cui seguirà il breve trasferimento in autodromo.