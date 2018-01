Gambarini (FI): “Il parmense ha accolto più migranti di quanto avrebbe dovuto”. Maestri: “La politica di Minniti sta dando risultati”

Finalmente anche il Prefetto lo mette nero su bianco: il parmense ha accolto più migranti di quanto avrebbe dovuto.

Già era chiaro dato che i dati ci avevano detto che la percentuale di richiedenti asilo accolta a Parma e provincia era più alta di quella della ben più grande provincia di Bologna. Anche le dichiarazioni odierne del Prefetto non ci fanno ben sperare per il futuro.

Non si intravede infatti una strategia per far diminuire il numero di migranti nella nostra provincia ma, semplicemente, ci si affida a quello che viene deciso dal Governo nazionale e dal Ministero dell’Interno. Avremmo voluto per una volta leggere che il Prefetto, sostenuto dai sindaci della provincia, aveva preso carta e penna per mettere a conoscenza il ministero della situazione della nostra provincia e chiedere di non assegnare più richiedenti asilo al parmense.

Invece, ci si affida al caso e si usa un poco tranquillizzante condizionale.

Che dire? Che Dio che la mandi buona!

Francesca Gambarini

Capogruppo Forza Italia Fidenza

___

“Le parole del Prefetto Forlani offrono un quadro obiettivo dei risultati conseguiti dal Governo ed in particolare dal Ministro dell’Interno Marco Minniti nella gestione dei flussi migratori; risultati che, grazie ad accordi internazionali con i paesi di provenienza e ad un migliore e più efficace controllo delle coste meridionali del nostro Paese, hanno consentito una significativa riduzione degli sbarchi ed una più efficace gestione dei rimpatri. È stato così possibile allentare la pressione sul territorio, interrompendo i nuovi arrivi e creando le condizioni per una gestione più efficace e razionale dell’accoglienza. La sfida delle migrazioni non può certo dirsi vinta o conclusa ma è la prima volta che il Governo si pone nelle condizioni di affrontare il fenomeno seriamente ed in modo pragmatico, senza slogan a cui sarebbe impossibile far seguire azioni concrete”. Lo dichiara la deputata del Pd Patrizia Maestri.

“Il sistema dell’accoglienza diffusa di piccoli gruppi ha dimostrato di funzionare; lo sforzo di Parma e dei parmigiani è stato encomiabile anche se non privo di tensioni e per questa ragione è necessario che la nostra provincia sia tra le prime a beneficiare dei risultati positivi ottenuti del Governo. Certamente molto resta ancora da fare per far sì che l’accoglienza sul territorio diventi realmente un’opportunità di integrazione nel rispetto delle regole e della sicurezza di tutti. Le condizioni per continuare a lavorare in questa direzione, nel solco dell’impegno del Ministro Minniti, sono oggi sicuramente più positive”.