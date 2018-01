Francesco Samuele possibile candidato di Liberi e Uguali nel collegio uninominale del Senato di Parma. Quel post sibillino…

I rumors elettori accreditano Francesco Samuele (esponente della sinistra di Parma prima in Rifondazione comunista e poi in Sinistra Italiana. Leggi la sua intervista) come il possibile candidato di Liberi e Uguali di Grasso nel collegio uninominale del Senato di Parma (che comprende anche alcuni Comuni della Bassa reggiana).

E’ lo stesso Samuele a dare qualche indizio, postando su Facebook una sua foto in treno, aggiungendo la frase sibillina “in viaggio verso Roma. Quanto sarebbe bello farlo molto spesso questo viaggio nei prossimi anni!”