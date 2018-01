Nella giornata della memoria Coop Alleanza 3.0 raccoglie libri sull’olocausto per i ragazzi. A Parma si parte dal Centro Torri e da Collecchio

Coop Alleanza 3.0 in occasione della “Giornata della memoria” lancia “Memorie” in collaborazione con Librerie.coop e Doppiozero. L’iniziativa ha coinvolto dieci scrittori che hanno accettato l’invito a indicare altrettanti libri da proporre alla lettura, specialmente ai più giovani. Ogni scrittore ha infatti declinato attraverso la rosa dei testi scelta, la sua idea di memoria, in un periodo in cui favorire la memoria storica del XX secolo – specie degli avvenimenti di cui ancora oggi i segni sono visibili – è sempre più importante per la comunità. “Memorie” si terrà il 27 gennaio. Questa data è stata scelta per ricordare – come recita il testo della legge del 20 luglio 2000 – la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, ma anche chi, anche in campi e schieramenti diversi, si è opposto al progetto di sterminio e, a rischio della propria vita, ha salvato altre vite e protetto i perseguitati.

L’iniziativa

In oltre 60 negozi della Cooperativa – dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia – e in tutte le 37 Librerie.coop sarà possibile per i soci e i consumatori acquistare uno o più testi e consegnarli ai volontari al banco presidiato dei negozi in cui è attiva l’iniziativa. I libri raccolti saranno donati alle scuole, biblioteche e istituzioni individuate sul territorio, per costruire una piccola “biblioteca della memoria”. Partner dell’iniziativa a Parma è Anpi (Associazione nazionale partigiani) e a essere coinvolti saranno l’ipercoop Centro Torri e in provincia il supermercato Coop di Collecchio.

Gli scrittori e i libri suggeriti

I dieci libri sono stati proposti da altrettanti scrittori: Nicola Lagioia, Marco Belpoliti, Sandro Veronesi, Valerio Magrelli, Ermanno Cavazzoni, Eraldo Affinati, Alessandra Sarchi, Maria Nadotti, Grazia Verasani, Nadia Terranova. Tra i titoli presenti alla Coop anche il “Diario” di Anne Frank, “Se questo è un uomo” di Primo Levi, “I sommersi e i salvati” di Primo Levi, “L’amico ritrovato” di Fred Uhlman, e ancora “L’Istruttoria” di Peter Weiss, “Perché gli altri dimenticano” di Bruno Piazza, “Auschwitz spiegato a mia figlia” di Annette Wieviorka, “Maus” di Art Spiegelman, “Una questione privata” di Beppe Fenoglio e “L’Isola del tesoro” di Robert Louis Stevenson. A questi titoli si aggiunge anche “Il bambino con il pigiama a righe” di John Boyne, che per l’occasione è stato stampato dalla casa editrice Bur in un’edizione speciale per Coop Alleanza 3.0 e Librerie.coop. Il libro è disponibile nei negozi in cui si svolge la raccolta al prezzo simbolico di 4,90 euro.