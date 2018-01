Effetto Parma: “Lega Nord strumentalizza il Premio di Sant’Ilario per un problema politico”

Riguardo all’interrogazione del gruppo consiliare Lega Nord relativa all’attestato di civica benemerenza conferito all’Associazione “Svoltare Onlus”, notiamo con disappunto come i colleghi della Lega mostrino di non aver compreso a pieno lo spirito del Premio di Sant’Ilario.

E’ evidente che il problema è di natura politica e con il presente atto la Lega Nord mostra di non essere concorde nel riconoscere l’importanza del lavoro svolto dalle Onlus come “Svoltare” nell’ambito di un tema notoriamente a loro indigesto come quello dell’accoglienza ai migranti.

Nel merito delle osservazioni sollevate, lasciamo che sia l’assessore competente a chiarire la vicenda in Consiglio comunale smentendo quanto erroneamente dichiarato dalla Lega. Da parte nostra, come gruppo consiliare Effetto Parma, ribadiamo con orgoglio il riconoscimento conferito a “Svoltare Onlus”, che in tanti anni di serio e attento lavoro a Parma, si è rivelata una realtà importante per il territorio, fulcro di aggregazione e motore di progetti volti a dare nuove opportunità e prospettive di inserimento sociale, lavorativo e culturale a chi vive situazioni di disagio. Per questo ringraziamo “Svoltare Onlus” e rimaniamo al fianco di tutte quelle realtà che, come loro, arricchiscono il territorio. Cosa che evidentemente la Lega non ha a cuore, preferendo la via della strumentalizzazione politica anche laddove la politica dovrebbe mostrarsi unita nel dare merito a chi fa del bene per la nostra Parma.

Gruppo Consiliare Effetto Parma